Москва, , 10:39 — REGNUM В Москве за десять месяцев 2021 года доходы бюджета составили 2 трлн 705,8 млрд рублей. Об этом 6 декабря сообщили в пресс-службе департамента финансов столицы.

Доходы упали Дарья Антонова © ИА REGNUM

Показатель составил 95,5% от значений, утверждённых законом Москвы «О бюджете города Москвы на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов». Доля налоговых поступлений в структуре — 88%. Всего объём налоговых поступлений составил 2 трлн 380,6 млрд рублей, что на 26,5% больше, чем за тот же срок в 2020 году, и на 24,8% — чем за десять месяцев 2019 года.

Основной объём поступлений пришёлся на два налога — НДФЛ и налог на прибыль организаций.