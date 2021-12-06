Пермь, 6 декабря, 2021, 10:39 — ИА Регнум. В Пермском крае за ноябрь почти на 4,6 тыс. сократилось число вызовов скорой помощи по сравнению с предыдущим периодом. Такую статистику опубликовала Пермская станция скорой помощи. За прошлый месяц в регионе зафиксирован 41 551 вызов, в октябре — 46 166.

Pixabay.com Скорая помощь

Отмечено значительное уменьшение вызовов медиков к пациентам с коронавирусной инфекцией. В ноябре совершено 4940 вызовов против 8 662 в октябре. Примечательно, что в ноябре количество вызовов к больным с ОРВИ превысило число вызовов к пациентам с COVID-19 и составило 7 965.

Среднее время ожидания вызовов в экстренной форме сократилось с 20,35 минуты до 19,24 минуты, а среднее время прибытия на ДТП — с 14,97 минуты до 13,86 минуты.