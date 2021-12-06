Москва, 6 декабря 2021, 10:39 — REGNUM Бывший вице-президент Сбербанка, экс-замминистра просвещения РФ Марина Ракова обжаловала решение о продлении ей ареста до марта 2022 года. Об этом 6 декабря сообщили в Тверском суде Москвы.
Как сообщало ИА REGNUM, 7 октября Марина Ракова была взята под стражу по делу о хищении, ее обвиняют в хищениях бюджетных средств в рамках реализации федерального проекта «Учитель года» национального проекта «Образование».
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