Москва, 6 декабря, 2021, 10:39 — ИА Регнум. Бывший вице-президент Сбербанка, экс-замминистра просвещения РФ Марина Ракова обжаловала решение о продлении ей ареста до марта 2022 года. Об этом 6 декабря сообщили в Тверском суде Москвы.

Edu.gov.ru Марина Ракова

«В суд поступила апелляционная жалоба на решение о продлении в отношении Раковой меры пресечения в виде заключения под стражу на срок до 6 марта 2022 года», — сообщили в суде.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 октября Марина Ракова была взята под стражу по делу о хищении, ее обвиняют в хищениях бюджетных средств в рамках реализации федерального проекта «Учитель года» национального проекта «Образование».

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