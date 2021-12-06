Нью-Дели, 6 декабря, 2021, 10:37 — ИА Регнум. Индия рассчитывает, что Россия даже в сложных обстоятельствах останется для неё важным партнёром. Об этом индийский министр обороны Раджнатх Сингх заявил 6 декабря перед началом российско-индийской встречи «2+2» в Нью-Дели.

Mil.ru Флаги России и Индии. Военное сотрудничество

Он отметил, что Россия и Индия располагают более широким военно-техническим сотрудничеством, передовыми исследованиями и разработками. Совместное производство оборонного оборудования ведёт к самостоятельности Индии.

«Мы надеемся, что Россия останется важным партнёром Индии в сложных обстоятельствах», — заявил Сингх.

Глава минобороны Индии отметил, что его страна выступает за расширение сотрудничества в Центральной Азии и регионе Индийского океана. В Нью-Дели с оптимизмом смотрят на сотрудничество с Москвой всех областях, добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, министр обороны России Сергей Шойгу заявил о серьёзном вкладе диалога министерств обороны и иностранных дел России и Индии в обеспечение безопасности на глобальном и региональном уровнях.

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