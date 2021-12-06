Ростов-на-Дону, , 10:37 — REGNUM Прогноз синоптиков подтвердился, и на северные районы Ростовской области 5 декабря обрушился снегопад. Об этом сообщают в социальных сетях жители Миллеровского, Каменского, Чертковского районов.

Снег

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«Будьте внимательны! Дорога из Донецка на Каменск завалена снегом. Снегоуборочных машин нет. Дороги не чищены совсем! Движение затрудняет мокрый снег, засыпающий лобовое стекло. Видимость практически нулевая», — написали журналисты муниципальной газеты «Новость» в Instagram, обратившись к водителям.

https://www.instagram.com/p/CXEqTB9ovm1/

ИА REGNUM сообщало, что в Ростовской области было объявлено штормовое предупреждение по мокрому снегу. Жителей Дона спасатели призвали максимально исключить пребывание на улице, а также быть предельно внимательными и осторожными на дорогах.

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