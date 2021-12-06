Тбилиси, , 10:36 — REGNUM В Грузии по данным на 5 декабря полный курс вакцинации прошли 1 017 374 человек. Об этом сообщает пресс-служба Национального центра по контролю заболеваемости и общественного здоровья (NCDC).

Вакцинация Tim Reckmann

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Согласно сведениям NCDC, в стране полностью привились 35,6% взрослого населения или 25,5% об общего количества страны. Первую дозу получили 178 997 человек или почти 5% населения.

Сообщается, что за последние сутки в Грузии пункты вакцинации посетили 2674 жителя. Днём ранее этот показатель составил 7413 человек.

Стоит отметить, что глава NCDC Грузии Амиран Гамкрелидзе неоднократно отмечал низкие темпы вакцинации в стране. Для стимуляции населения с 1 декабря была введена систем ковид-паспортов. Без них запрещено посещать большинство общественных заведений.

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