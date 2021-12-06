Сеул, , 10:36 — REGNUM Товарооборот между Южной Кореей и другими странами мира достигнет по итогам 2021 года рекордно высокого уровня, превысив $1,2 трлн. Об этом сообщает KBS со ссылкой на заявление южнокорейского лидера Мун Чжэ Ина.

Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин Иван Шилов © ИА REGNUM

Данное заявление он сделал 6 декабря в ходе торжественной церемонии по случаю Дню торговли.

По данным правительства, с января по ноябрь 2021 года экспорт товаров из Южной Кореи составил $583,8 млрд, а товарооборот — $1,14 трлн.

По прогнозам правительства, экспорт достигнет рекордного показателя в середине декабря, побив предыдущий годовой рекорд в $604,9 млрд, установленный в 2018 году.

«Южнокорейская экономика демонстрирует самое быстрое восстановление среди стран «Большой двадцатки» (G20)», — напомнил президент Южной Кореи.