Курагинский район, Красноярский край, 6 декабря, 2021, 10:35 — ИА Регнум. В Курагинском районе Красноярского края возбуждено уголовное дело по факту ДТП с тремя погибшими. Об этом ИА REGNUM сообщили 6 декабря в ГУ МВД России по региону.

Pravovoyicentr.ru ДТП

Авария произошла 4 декабря около 17:00 по местному времени на 12 км автодороги Курагино — Средняя Салба. Столкнулись автомобили «Сузуки Эскудо» и «Ниссан Примера».

По предварительным данным, водитель «Сузуки» выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение с «Ниссаном». В результате ДТП на месте происшествия погибли три человека: 41-летний водитель «Сузуки», его 41-летняя супруга, а также 13-летняя пассажирка «Ниссана». Находившийся за рулём «Ниссана» отец девочки доставлен в больницу с травмами.

Дело возбуждено по ч. 5 ст. 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц»). Проводится проверка, назначен ряд экспертиз.

Как сообщало ИА REGNUM, в столкновении двух машин на севере Санкт-Петербурга погибла пассажирка одного из автомобилей, оба водителя получили травмы.

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