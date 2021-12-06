Санкт-Петербург, 6 декабря, 2021, 10:42 — ИА Регнум. Сотрудники полиции Санкт-Петербурга со стрельбой задержали нетрезвого мужчину, который пытался скрыться от них на автомобиле в Ленинградской области. В салоне находились трое пассажиров, в том числе несовершеннолетние. Об этом 6 декабря сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Пьяный водитель

Инцидент произошел около 03:30 мск 5 декабря у дома 17 по Пулковскому шоссе. Наряд ДПС дал команду остановиться водителю Hyundai Solaris, однако водитель проигнорировал требование и попытался скрыться. В 03:40 на первом километре автодороги «Дорога на Староладожский канал» инспектор ДПС из своего табельного оружия произвел несколько выстрелов по колесам автомобиля, после чего водитель был блокирован и задержан.

«Им оказался находящийся в состоянии алкогольного опьянения 30-ти летний мужчина. В автомобиле также находились пассажиры: 19-ти летний молодой человек, и две 17-летние девушки», — рассказали в ведомстве.

Водитель и пассажир были доставлены в 111 отдел полиции Кировского района Ленобласти, а девушки — в 112 отдел полиции Кировского района Ленобласти, после чего переданы родителям.

В отношении водителя составлены административные протоколы по ч.1 ст. 12.8 (Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения), ч.1 ст.12.12 (Проезд на запрещающий сигнал светофора), ч.2 ст.12.25 (Невыполнение требования об остановке транспортного средства), ст.19.3 (Неповиновение законному требованию), ст. 18.8 (Нарушение иностранным гражданином режима пребывания (проживания) в Российской Федерации) КоАП РФ.