Варшава, 6 декабря, 2021, 10:35 — ИА Регнум. Польский национальный фонд и фонд «Окраины в нужде» (Польша) провели традиционную предрождественскую акцию «Поляки — полякам». Об этом сообщает Polskie Radio.

Иван Шилов ИА REGNUM Польша

Акция заключается в отправлении посылок с продуктами питания и чистящими средствами представителям польской диаспоры в Литве и на Украине. Которые проживают на территориях, входивших в 1921—1939 годах в состав Польши.

В этом году посылки получат около двух тысяч польских семей, проживающих в Литве и Украине. 5 декабря машины с подарками направились туда из Варшавы.