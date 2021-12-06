Чебоксары, 6 декабря, 2021, 10:35 — ИА Регнум. В Чувашии в текущем отопительном сезоне без паспортов готовности к осенне-зимнему периоду остались пять муниципальных образований, в том числе город Чебоксары. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом заявил сегодня, 6 декабря, исполняющий обязанности министра строительства, архитектуры и ЖХК республики Владимир Максимов.

Cap.ru Данные минстроя Чувашии

Говоря о подготовке зиме, чиновник подчеркнул, что «все запланированные работы» завершены. Паспорта готовности по результатам проверок, которые проводило приволжское управление Ростехнадзора, получило 21 муниципальное образование из 26.

«Не получили паспорта, либо акты готовности пять муниципальных образований. Это Комсомольский, Чебоксарский, Шумершинский районы и города Чебоксары, Новочебоксарск. Основные замечания — отсутствие экспертизы безопасности производственных объектов, лицензии на эксплуатацию, а также подготовленного персонала к работе с энергетическим оборудованием, прошедшим проверку знаний», — пояснил и. о. главы минстроя Владимир Максимов.

Замглавы администрации Чебоксар Андрей Петров подтвердил, что есть предписания Ростехнадзора «по трём моментам». По его словам, с котельной 5-С «ещё в бытность» ООО «Коммунальные технологии» (ныне банкрот) «вывезли мазут». Он отметил, что в настоящее время идёт работа по созданию в 2022 году двух источников теплоснабжения.

Сити-менеджер Новочебоксарска Дмитрий Пулатов сослался на отсутствие в полном объёме документации, в своё время переданной «Коммунальным технологиям», в связи с чем идёт претензионная работа. Кроме того, коммунальные сети города не включены в реестр особо опасных производственных объектов.