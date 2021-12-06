Москва, 6 декабря, 2021, 10:30 — ИА Регнум. Уполномоченный по правам ребенка Мария Львова-Белова в интервью агентству ТАСС определила приоритетные задачи на 2022 год, среди которых особо выделена работа с подростками

АНО «Россия — страна возможностей» Мария Львова-Белова

«Мне, как многодетной маме, понятно, что подростковый возраст — самый сложный и уязвимый. Один из проектов в этом направлении будет посвящен созданию инфраструктуры для подростков, чтобы им было куда пойти, как альтернатива подъездам и торговым центрам, чтобы там были люди, с которыми будет интересно, — это молодые активные вожатые, психологи, социальные педагоги. Кроме того, планируется запуск проекта, который будет посвящен методической подготовке специалистов, работающих с подростками. Еще одна инициатива касается альтернативы колониям, закрытым школам-интернатам для детей, совершивших правонарушение. Это своего рода социальная реабилитация, которая позволила бы перестроиться ребятам и дать им новые перспективы и шансы на новую жизнь», — отметила Мария Львова-Белова.

«Второе направление — это проект для семей, где появляется ребенок с инвалидностью. Очень важно в этом случае выстроить дорожную карту для семьи, чтобы они понимали, кто их может поддержать, где они могут получать образование, реабилитацию, каким образом они могут выстраивать коммуникацию с НКО. Надо дать возможность выбора семье, дать альтернативу и ресурс для того, чтобы семья могла справиться», — также подчеркнула детский омбудсмен.

«Третье направление — это проект «Пространство, дружелюбное к детям». Речь о создании совершенно безопасной и развивающей среды и инфраструктуры для ребенка. Это безопасность на дорогах, безопасный город, детские площадки, а также киберпространство, где тоже нам необходимо безопасность для ребенка создавать», — продолжила Мария Львова-Белова.

«Кроме того, считаю одним из важных направлений своей деятельности выстраивание системы по переходу детей в социальные учреждения, когда их беспризорными нашли на улице или забрали из неблагополучных семей. Сейчас ребенок так или иначе проходит через больницу, и он находится в закрытом боксе от 2 недель до 3 месяцев. В этой травмирующей ситуации для ребенка важно, чтобы рядом находился психолог и с ним начиналась работа по реабилитации, а в медицинских учреждениях это сделать сложнее, у них другой функционал. Мы очень надеемся, что, объединив усилия, эту задачу сможем решить для всей страны», — цитирует слова детского омбудсмена агентство ТАСС.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, президент России Владимир Путин назначил Марию Львову-Белову уполномоченным по правам ребенка в конце октября 2021 года.

Мария Львова-Белова является учредителемПензенской автономной некоммерческой организации помощи людям с инвалидностью «Квартал Луи», руководителем ряда благотворительных проектов — «Квартал Луи», «Дом Вероники», «Новые берега», «Дом на Берёзовском» (до 2021 года). Она является победителем конкурса управленцев «Лидеры России» 2020 года, членом президиума генерального совета партии «Единая Россия», представляла в Совете Федерации с 2020 года Пензенскую область, была переназначена на своем посту.