Ростов-на-Дону, , 10:28 — REGNUM В Ростовской области завершено расследование уголовного дела по факту хищения оборудования из самолёта Ил-86. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском управлении МВД России 5 декабря.

Ил-20М Иван Шилов © ИА REGNUM

На скамье подсудимых окажется 36-летний житель Таганрога. Как полагают следователи, в декабре 2020 года он вместе с неустановленными лицами проник через аварийный отсек на борт воздушного судна, где демонтировал и похитил имущество, которым распорядился по своему усмотрению. Сумма похищенного превысила 2,5 млн рублей.

Следствием собрана доказательная база противоправной деятельности фигуранта. Уголовное дело по п. «б» ч. 4 ст. 158 УК РФ «Кража» с обвинительным заключением направлено в Таганрогский городской суд. Фигуранту грозит до десяти лет тюрьмы.

ИА REGNUM напоминает, что речь идёт об инцидент на территории аэропорта «Южный» в Таганроге. Воздушное судно прибыло для замены масла в шасси и техобслуживания. О пропаже 39 блоков радиостанций и другой электроники заявило руководство Таганрогского авиационного научно-технического комплекса имени Бериева.

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В мае 2021 года в рамках расследования кражи из самолёта были назначены дополнительные экспертизы по делу, в ходе которых исследованы вещественные доказательства, изъятые на месте преступления.

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