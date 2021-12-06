Южно-Сахалинск, 6 декабря, 2021, 10:28 — ИА Регнум. На Сахалине снять с мели у порта Холмск китайское судно Синь Юань не даёт погода. К месту ЧП готовится выйти судно ФГУП «Морская спасательная служба», сообщили корреспонденту ИА REGNUM 6 декабря в пресс-службе Дальневосточной транспортной прокуратуры.

Gerry Wood На мели

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В ведомстве уточнили, что разлива нефтепродуктов с китайского сухогруза не наблюдается. На борту имеется запас более 100 тонн топлива.

Сахалинская транспортная прокуратура начала проверку соблюдения законодательства о безопасности мореплавания.

Как сообщало ИА REGNUM, на борту севшего 6 декабря на мель у берегов Сахалина сухогруза Синь Юань находятся 12 человек — все граждане КНР. Экипаж не запрашивал эвакуацию.