Ташкент, , 10:26 — REGNUM На базе Термезского филиала Ташкентского государственного технического университета создаётся Термезский инженерно-технологический институт. Соответствующее постановление, как передает Репост. уз, подписал президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев.

Шавкат Мирзиёев Kremlin.ru

По данным журналистов, все студенты филиала продолжат обучение по направлениям образования бакалавриата и специальностям магистратуры. Выпускники нынешнего учебного года получат диплом института.

Также сообщается, что в институте будет сформирована учебная и научно-лабораторная база для выполнения прикладных научно-исследовательских работ, оснащенная технологическим оборудованием.

«В институте будут проводиться научно-исследовательские работы, планируется реализация инновационных проектов и коммерциализация результатов исследований», — говорится в публикации.