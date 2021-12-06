Ярославль, 6 декабря, 2021, 10:25 — ИА Регнум. ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России в Ярославской области намерено взыскать с областного правительства долг в размере более 63 млн рублей. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в учреждении.

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«ЦЖКУ» принадлежат коммунальные объекты в действующих и бывших военных городках, услуги по отоплению и водоснабжению учреждение оказывает в том числе и жителям области. Тариф для жителей как правило значительно ниже экономически обоснованного тарифа. В этом случае разницу должен возмещать региональный бюджет.

«В связи с принятием уполномоченными органами исполнительной власти Ярославской области решения об обеспечении коммунальными ресурсами (услугами) определенных групп потребителей по льготным тарифам у ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России образовалась межтарифная разница свыше 63 миллионов рублей. В органы исполнительной власти Ярославской области ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России неоднократно направлялись заявления и письма для решения вопроса по возмещению межтарифной разницы, в настоящее время вопрос не решен. Потребители исправно получают услуги по нормативным параметрам, без перебоев и отключения несмотря на образовавшуюся задолженность субъекта», — сообщили ИА REGNUM в ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России.

Из-за долгов областного бюджета ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны не может рассчитаться с поставщиками энергоресурсов. Как полагают в учреждении, действия региональных властей «ставят под угрозу оплату иных финансовых обязательств и обеспечение населения благоприятными и безопасными условиями проживания».

Сейчас военные коммунальщики намерены подать на структуры правительства области в суд.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на объектах «ЦЖКУ» регулярно возникают проблемы, например, на котельной в поселке Бурмакино. В 2021 году в Ярославской области был принят закон, который позволяет выплачивать компенсации межтарифной разницы некоммерческим организациям, таким как «ЦЖКУ». Но пока что военные помощь от областного бюджета не получили.