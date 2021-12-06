Мадрид, , 10:24 — REGNUM Российские теннисисты играли на фоне усталости и выложились до конца на Кубке Дэвиса. Об этом 6 декабря заявил президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев.

Шамиль Тарпищев ru.m.wikipedia.org

«Эта победа не сравнима ни с чем, потому что ребятам пришлось пройти через очень многое в этом сезоне. Все играли на фоне усталости, и я очень благодарен, что они выложились до конца», — сказал Тарпищев.

Он добавил, что подготовки к турниру как таковой не было, поэтому «победа была по силе».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, сборная России по теннису стала победителем Кубка Дэвиса, обыграв в финале команду Хорватии.

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