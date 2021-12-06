Москва, 6 декабря, 2021, 10:24 — ИА Регнум. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление, расширяющее список современных технологий, при разработке или внедрении которых компании смогут заключить с государством специальные инвестиционные контракты (СПИК). Об этом 6 декабря сообщает сайт правительства.

Иван Шилов ИА REGNUM Михаил Мишустин

В список вошли технологии, которые могут применяться при производстве магнитно-резонансных томографов, полимерных офтальмологических имплантатов, современных препаратов для лечения сердечно-сосудистых заболеваний, для определения и контроля выбросов загрязняющих веществ в атмосферу, при создании литийионных аккумуляторов для тяговых батарей и систем накопления энергии, рассказали в правительстве.

Механизм СПИК запустили примерно год назад, в конце 2020 года. Он позволяет привлечь крупные капиталовложения в создание инновационных решений. Срок заключаемых контрактов могут достигать 15 лет, если объём вложений не превышает 50 млрд рублей. При больших объёмах инвестиций срок соглашения может быть увеличен до 20 лет.