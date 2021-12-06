Минск, , 10:28 — REGNUM Вывозной авиарейс для мигрантов из Белоруссии в Ирак, ожидавшийся 6 декабря, не состоится. Это следует из данных онлайн-табло на сайте Национального аэропорта «Минск».

Национальный аэропорт «Минск», Белоруссия Vasyatka1

Ранее в расписании минского аэропорта был указан рейс авиакомпании Iraqi Airways. Самолёт Boeing 737−800 должен был вылететь из Минска в Багдад в 14:30 по местному времени (совпадает с мск). Теперь такого рейса нет в расписании на 6 декабря и на следующие два дня.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 декабря самолёт авиакомпании Iraqi Airways забрал из Минска 419 мигрантов, которые пытались попасть через Белоруссию в страны ЕС, но не смогли этого сделать. Посол Ирака в России и Белоруссии Абдеррахман аль-Хусейни сообщил в своём микроблоге, что вывозные рейсы уже доставили на родину более 2,7 тыс. иракцев.

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