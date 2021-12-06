Нейпьидо, , 10:22 — REGNUM Власти Мьянмы приговорили бывшего госсоветника страны 76-летнюю Аун Сан Су Чжи к четырем годам тюрьмы по делу о разжигании разногласий в армии и нарушении правил, связанных с профилактикой коронавируса сообщает 6 декабря AFP.

По словам официального представителя мьянманских военных Зо Мин Туна, за каждый из этих двух пунктов обвинения Аун Сан Су Чжи получила по два года тюрьмы.

Как сообщало ИА REGNUM, всего Аун Сан Су Чжи в настоящее время предъявлено 10 уголовных обвинений и в том числе — нарушение законодательства о неразглашении государственных секретов, которое было принято во времена, когда Мьянма была колонией Великобритании. Большая часть обвинений связана с коррупцией.

Отметим, Аун Сан Су Чжи занимала пост государственного советника и фактически осуществляла руководство гражданским правительством Мьянмы. Ее арестовали после состоявшегося в стране 1 февраля 2021 года военного переворота.

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