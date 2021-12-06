Деревня Агалатово, Ленинградская область, , 10:33 — REGNUM В Ленинградской области задержали злоумышленника, который перевозил 10 кг синтетического наркотика. Об этом 6 декабря сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Около 10 кг синтетического наркотика. Пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и ЛенобластиМВД по СПб и ЛО.

Наркокурьер с крупной партией наркотиков был задержан утром 4 декабря во Всеволожском районе Ленинградской области в одном из садоводств неподалеку от поселка Агалатово. Сотрудники отдельного батальона ДПС №2 УГИБДД при патрулировании остановили для проверки автомобиль Subaru Forester под управлением 26-летнего местного жителя.

«Водитель заметно нервничал, на вопросы отвечал невпопад. Это вызвало у полицейских подозрения, как оказалось, обоснованные. В ходе осмотра автомобиля на заднем сиденье было обнаружено и изъято десять пластиковых пакетов с неизвестным порошком общим весом почти 10 килограммов. Экспертиза показала: в пакетах синтетический наркотик», — рассказали в ведомстве.

По результатам экспертизы в отношении водителя иномарки возбуждено уголовное дело по статье 228 УК РФ («Незаконный оборот наркотиков»). Подозреваемый задержан в порядке статьи 91 УПК. Решается вопрос о его аресте.

Полицейским задержанный молодой человек рассказал, что устроился «на работу» в магазин в так называемом «даркнете». На связь с наркотиками его якобы толкнули «обстоятельства жизни». Он должен был забрать из закладки в Петербурге «товар», перевезти его в Красноярск и оставить там в тайнике.

«Полицейские устанавливают источник приобретения и каналы сбыта изъятых наркотиков», — добавили в Главке.