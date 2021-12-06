Москва, , 10:21 — REGNUM Президент России Владимир Путин выразил соболезнования и слова поддержки родным и близким Народной артистки России Нины Ургант в связи с её смертью, сообщается на сайте Кремля.

Друзья Цитата к/ф «Белорусский вокзал». реж. Андрей Смирнов. 1971. СССР

Президент подчеркнул, что Нину Ургант коллеги и зрители любили за высочайшее мастерство и преданность избранному делу, за неизменную доброжелательность и истинную интеллигентность.

«Нина Ургант была человеком удивительного таланта и обаяния. Она играла с полной самоотдачей. Светлая память о ней сохранится навсегда», — отметил Путин.

ИА REGNUM ранее сообщало, в Санкт-Петербурге 3 декабря скончалась на 92-м году жизни известная актриса театра и кино Нина Ургант.

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