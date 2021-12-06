Нью-Дели, 6 декабря, 2021, 10:19 — ИА Регнум. В обеспечение безопасности на глобальном и региональном уровнях вносит серьезный вклад диалог министерств обороны и иностранных дел России и Индии. Об этом 6 декабря заявил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу в ходе консультаций указанных ведомств двух стран в формате «2+2», трансляцию которых вел телеканал NDTV.

Mil.ru Шойгу

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«Убежден в том, что диалог внешнеполитических и оборонных ведомств двух стран внесет серьезный вклад в формирование атмосферы взаимного доверия и обеспечение глобальной и региональной безопасности», — сказал он.

Также Шойгу добавил, что в настоящее время сотрудничество России и Индии в военной и военно-технической областях находится на особом месте в отношениях двух стран и стабильно развивается.

«Сегодня в рамках юбилейного, 20-го заседания российско-индийской межправительственной комиссии мы с моим коллегой, министром обороны Индии господином (Раджнатхом) Сингхом подробно обсудили вопросы взаимодействия в оборонной сфере. Наметили планы совместной работы на будущее», — уточнил глава Минобороны РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу заявил, что с каждым годом сотрудничество между Россией и Индией выходит на новый качественный уровень.