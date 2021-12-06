Джакарта, , 10:18 — REGNUM Национальное агентство по борьбе со стихийными бедствиями в Индонезии заявило, что на данный момент известно о 15 погибших в результате извержения вулкана Семеру, сообщает CNN Indonesia.

Извержение вулкана

Из числа погибших 8 человек были идентифицированы в районе Пронодживо, а еще 7 — в районе Кандипуро.

Пропавшими без вести числятся 27 жителей.

Поисково-спасательная группа продолжает искать пострадавших в результате извержения вулкана.

Согласно полученным данным, в результате извержения вулкана пострадали 2 970 домов, а также 38 учебных заведений.