Майкоп, , 10:18 — REGNUM Третий этап ХХ съезда ВПП «Единая Россия» состоялся в Москве 4 декабря. К участникам съезда обратился президент РФ Владимир Путин, пленарное заседание провел председатель «Единой России» Дмитрий Медведев. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе главы Республики Адыгея, в съезде принял участие член Высшего совета партии, секретарь Адыгейского регионального отделения партии «Единая Россия», глава республики Мурат Кумпилов. Также в число делегатов съезда от региона вошли заместитель председателя Госсовета-Хасэ РА, руководитель региональной общественной приемной председателя партии Аскер Савв, руководитель регионального исполкома партии Рамазан Афашагов, член Генерального совета партии, директор средней школы № 10 Майкопа Людмила Кузнецова, руководитель Адыгейского регионального отделения ВОО «Молодая Гвардия Единой России» Асета Берзегова.

Глава Адыгеи переизбран в состав высшего совета партии «Единая Россия» Фото Алексея Гусева

Первый этап съезда состоялся 19 июня, тогда были утверждены предвыборные списки и пятерка кандидатов на сентябрьские выборы в Госдуму. 24 августа состоялся второй этап, на которым была принята народная программа партии. В ходе третьего этапа ХХ съезда ВПП «Единая Россия» подведены итоги избирательной кампании по выборам депутатов в Госдуму РФ, а также состоялась ротация в высшем и генеральном советах партии. Так, Дмитрий Медведев переизбран председателем партии на последующие пять лет.

Глава Адыгеи Мурат Кумпилов, комментируя итоги третьего этапа съезда, отметил важность принятых решений и задач, обозначенных президентом РФ и председателем партии.

«За 20 лет партия прошла большой и плодотворный путь, многое сделано за последние пять лет. Но предстоит большая работа по реализации народной программы, в формировании которой также участвовали жители Адыгеи. Для достижения успеха мы будем следовать принципу, который предложил наш президент: «Выполнили одну задачу — сразу же нужно ставить новую, следующую, более высокого порядка». Для нас важна поддержка Владимира Владимировича Путина. Выверенный и дальновидный курс лидера страны, обновленная программа и состав партии с опорой на сложившие традиции, наработанный за 20 лет положительный опыт — прочная платформа для дальнейшего развития страны и нашего региона, гарантия выполнения ранее начатых дел, исполнения наказов избирателей и ожиданий населения», — сказал Мурат Кумпилов.

Он также отметил, что в Адыгее нацелены на воплощение в жизнь всех поставленных на съезде целей и задач, на повышение уровня политической активности местных отделений партии.

«Единая Россия» всегда сохраняла лидирующие позиции в республике. Люди видят изменения, понимают, что за многими успехами стоит наша партия. Уверен, обновленная программа партии даст импульс самым решительным действиям на благо народа, выйдет на новые сферы деятельности. Главное — это твердо стоять на страже интересов своих избирателей, всех жителей», — подчеркнул Мурат Кумпилов.