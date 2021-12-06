Тбилиси, , 10:14 — REGNUM В Грузии в течение последних суток в ходе 25 855 исследований на SARS-CoV-2 выявили 1778 случаев заражения коронавирусом. Эту информацию 6 декабря обнародовали на сайте Stopcov.ge.

Коронавирус Иван Шилов (c) ИА REGNUM

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Всего на текущую дату в стране выявили 867 071 человека, у кого тест на коронавирус дал положительный результат. Из них 809 830 победили инфекцию, в том числе 3234 — за последние сутки.

За время пандемии в Грузии зарегистрировали 12 407 случаев смерти пациентов с диагнозом COVID-19, в том числе 63 скончались в течение последних суток. В стационаре на лечении находятся 6455 пациентов, в оборудованных гостиницах — 1121.

Днём ранее в Грузии в ходе 54 482 исследований выявили 3950 носителей SARS-CoV-2. Выздоровевшими врачи признали 2014 человек, скончались 40 пациентов с COVID-19.

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