Симферополь, , 10:13 — REGNUM В Республике Крым подтверждено 372 новых случая заражения коронавирусом, сообщили в региональном оперативном штабе 6 декабря. Сутками ранее, 5 декабря, сообщалось о 391 новом заразившемся.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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За последние сутки лаборатории региона провели 3 337 исследований на COVID-19.

Всего с начала пандемии на территории Крыма подтверждено 121 924 случая заражения коронавируса. Из этого числа выздоровевшими признаны 111 421 человек, в том числе 404 были выписаны за последние сутки.

За последние 24 часа в регионе подтверждена смерть ещё 21 пациента с коронавирусом. Общее число жертв инфекции в Крыму составило 3 749 человек.