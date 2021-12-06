Иркутск, 6 декабря 2021, 10:12 — REGNUM Издесяти трамваев, которые Москва подарила Ангарску, два оказались нерабочими. Об этом 6 декабря сообщает пресс-центр городской мэрии по итогам выездного заседания комиссии Думы Ангарского округа по жилищно-коммунальному хозяйству, транспорту, предпринимательству и сельскому хозяйству на предприятии «Ангарский трамвай». Из официального сообщения следует, что материальное положение трамвайного предприятия настолько плохое, что «Собанинские» трамваи скорее добавили проблем.
«Из десяти московских вагонов, переданных предприятию, на линию выходит восемь. Еще два — проходят техническое обслуживание. По столичным маршрутам вагоны ходили порядка 15 лет, и хотя это в два раза меньше возраста ангарских вагонов, они требуют обновления», — пояснили в мэрии.
Из сообщения также следует, что ремонтировать и обновлять не на что не только трамваи, но и само помещение где их ремонтируют:
«Крыша течёт, из-за чего со стен обваливается штукатурка. Внутри депо требуется капитальный ремонт. Однако средств на это нет. Выручка предприятия составляет около 80 тысяч рублей в будни и 50 тысяч рублей в выходные дни».
Также отмечается, что на ремонт путей и обновление трамвайного парка в целом нужны долгосрочные программы с привлечением средств из бюджетов всех уровней, которых на сегодня нет.
«Ежегодно «Ангарскому трамваю» выделяется почти сто миллионов рублей. Причем средства субсидии идут не на развитие предприятия, а только лишь на то, чтобы сводить концы с концами. На заработную плату и коммунальные платежи. В условиях дефицита бюджета у многих депутатов есть сомнения в рациональности содержания убыточного предприятия», — отметил председатель Думы округа Александр Городской.
Как сообщало ИА REGNUM, аналогичный подарок из Москвы получили и жители Алтайского края. О десяти модернизированных трамваях Tatra T3 стало известно еще в середине марта 2021 года. Таким был итог договорённостей алтайского губернатора Виктора Томенко с мэром Сергеем Собяниным. Почти месяц потребовался на выбор подрядчика, который доставит подарок на Алтай. Техника должна была прибыть в апреле-мае.
В начале июня местный предприниматель, подрядившийся доставить технику в столицу Алтайского края, заявил, что трамваи в железнодорожные вагоны не помещаются, и что перевозить их надо с демонтированным токоприемником и прочим оборудованием, которое никто не хочет снимать.
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В июле стало известно, что проект контракта будет предоставлен тому, кто занял по итогам конкурса второе место с ценовым предложением 3 397 800 рублей.
В итоге презент доставляли грузовым автомобильным автотранспортом. Чтобы перевести все 10 вагонов, пришлось сделать 10 рейсов.
По оценке генерального директора МУП «Горэлектротранс» Барнаула Николая Петряшина, трамваи аналогичны барнаульским и находятся в хорошем состоянии, но без ремонта не обойтись.
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