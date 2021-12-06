Иркутск, 6 декабря, 2021, 10:12 — ИА Регнум. Из десяти трамваев, которые Москва подарила Ангарску, два оказались нерабочими. Об этом 6 декабря сообщает пресс-центр городской мэрии по итогам выездного заседания комиссии Думы Ангарского округа по жилищно-коммунальному хозяйству, транспорту, предпринимательству и сельскому хозяйству на предприятии «Ангарский трамвай». Из официального сообщения следует, что материальное положение трамвайного предприятия настолько плохое, что «Собянинские» трамваи скорее добавили проблем.

Пресс-центр мэрии Ангарска Помещение, где восстанавливают собянинские трамваи

«Из десяти московских вагонов, переданных предприятию, на линию выходит восемь. Еще два — проходят техническое обслуживание. По столичным маршрутам вагоны ходили порядка 15 лет, и хотя это в два раза меньше возраста ангарских вагонов, они требуют обновления», — пояснили в мэрии.

Из сообщения также следует, что ремонтировать и обновлять не на что не только трамваи, но и само помещение, где их ремонтируют:

«Крыша течёт, из-за чего со стен обваливается штукатурка. Внутри депо требуется капитальный ремонт. Однако средств на это нет. Выручка предприятия составляет около 80 тысяч рублей в будни и 50 тысяч рублей в выходные дни».

Также отмечается, что на ремонт путей и обновление трамвайного парка в целом нужны долгосрочные программы с привлечением средств из бюджетов всех уровней, которых на сегодня нет.

«Ежегодно «Ангарскому трамваю» выделяется почти сто миллионов рублей. Причем средства субсидии идут не на развитие предприятия, а только лишь на то, чтобы сводить концы с концами. На заработную плату и коммунальные платежи. В условиях дефицита бюджета у многих депутатов есть сомнения в рациональности содержания убыточного предприятия», — отметил председатель Думы округа Александр Городской.

Как сообщало ИА REGNUM, аналогичный подарок из Москвы получили и жители Алтайского края. О десяти модернизированных трамваях Tatra T3 стало известно еще в середине марта 2021 года. Таким был итог договорённостей алтайского губернатора Виктора Томенко с мэром Сергеем Собяниным. Почти месяц потребовался на выбор подрядчика, который доставит подарок на Алтай. Техника должна была прибыть в апреле-мае.

В начале июня местный предприниматель, подрядившийся доставить технику в столицу Алтайского края, заявил, что трамваи в железнодорожные вагоны не помещаются, и что перевозить их надо с демонтированным токоприемником и прочим оборудованием, которое никто не хочет снимать.

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В июле стало известно, что проект контракта будет предоставлен тому, кто занял по итогам конкурса второе место с ценовым предложением 3 397 800 рублей.

В итоге презент доставляли грузовым автомобильным автотранспортом. Чтобы перевести все 10 вагонов, пришлось сделать 10 рейсов.

По оценке генерального директора МУП «Горэлектротранс» Барнаула Николая Петряшина, трамваи аналогичны барнаульским и находятся в хорошем состоянии, но без ремонта не обойтись.

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