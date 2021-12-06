Москва, , 10:12 — REGNUM Российские аграрии предупредили Министерство сельского хозяйства о возможном дефиците картофеля в 2022 году. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на источники в Минсельхозе.

Картофель jamonation

Отмечается, спровоцировать дефицит картофеля может наращивание его переработки на 50%, неурожай и сокращение производства овоща в личных подсобных хозяйствах.

Председатель Союза участников рынка картофеля и овощей Сергей Лупехин заявил на совещании в министрестве, что в текущем году на переработку ушло около 1 млн тонн картофеля, а в 2022 году будет переработано до 1,5 млн тонн.

Кроме того, предупредил он, повышение спроса со стороны переработчиков на фоне роста издержек может привести к удорожанию картофеля. Одной из причин нехватки картофеля аграрии также назвали низкую урожайность из-за засухи в 2021 году.

Производители картофеля предложили ведомству увеличить производство картофеля, предусмотрев компенсацию в размере 100 тыс. рублей на 1 гектар вводимых в оборот земель в лидирующих по сбору овоща регионах. Речь идет о Тульской, Нижегородской, Астраханской и Брянской областях.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Минсельхозе РФ сообщили, что площади для посадки картофеля увеличатся в России в 2022 году, это создаёт хорошие предпосылки для увеличения объёмов производства.

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