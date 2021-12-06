Москва, 6 декабря, 2021, 10:11 — ИА Регнум. По итогам минувшей недели нефть марки Brent подешевела на 4%, завершив в минусе седьмую неделю подряд, заявил корреспонденту ИА REGNUM директор Академии управления финансами и инвестициями Арсений Дадашев.

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«Сегодня, 6 декабря, котировки подрастают на 2%, вернувшись выше уровня $71 за баррель на фоне некоторого улучшения настроя игроков.

Под занавес недели цены совершили очередной откат от 200-дневной скользящей средней, которая спровоцировала фиксацию прибыли в районе $72,60.

Сейчас наблюдается новая попытка отскока с возвращением за пределы психологического уровня $70 на открытии торгов. Главным драйвером подъема фьючерсов послужила новость о повышении саудитами январских цен на свою нефть для покупателей из Азии и США.

Тем временем атмосфера в сегменте рисковых активов выглядит неоднозначно — Азия торгуется в минусе, тогда как фьючерсы Европы и США сигналят о восстановлении.

Обстановка на рынках остается нервозной и нестабильной, и пандемия остается в фокусе внимания инвесторов. В этом контексте присутствуют риски возобновления снижения нефтяных цен в случае новой волны бегства от рисков.

В ближайшей перспективе для Brent важно успешно протестировать отметку $72, чтобы предпринять новую попытку пробоя упомянутой 200-DMA.

Однако риски возобновления продаж сохраняются, особенно после того, как слабый показатель занятости в США не охладил ожидания трейдеров относительно более агрессивного ужесточения политики ФРС», — пояснил эксперт.

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