София, , 10:11 — REGNUM Состав нового кабинета министров Республики Болгария может быть представлен на утверждение Народного собрания (парламента) страны 8 декабря нынешнего года. Об этом 6 декабря в эфире Болгарского телевидения заявил лидер партии «Продолжаем перемены» Кирил Петков.

По словам К. Петкова, в ходе специальных консультаций в Софии представители основных партий, победивших на парламентских выборах 14 ноября, достигли принципиальных соглашений по вопросам международной политики, культуры, образования и социальной сферы.

«В течение ближайших двух дней мы обозначим экономические приоритеты государства и сообщим о распределении министерских портфелей», — резюмировал он.

Напомним, в Софии проходят консультации по формированию коалиционного правительства страны. В форуме принимают участие партии «Продолжаем перемены», БСП, «Есть такие люди» и «Демократическая Болгария».