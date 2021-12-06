Нью-Дели, 6 декабря, 2021, 10:09 — ИА Регнум. С каждым годом сотрудничество между Россией и Индией выходит на новый качественный уровень. Об этом 6 декабря заявил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу в ходе встречи со своим индийским коллегой Раджнатхом Сингхом, трансляцию которой вел телеканал NDTV.

Kremlin.ru Сергей Шойгу

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«О беспрецедентном уровне доверия между нашими странами говорят интенсивность и глубина военно-технического сотрудничества, которое с каждым годом выходит на новый качественный уровень», — сказал он.

Кроме того, Шойгу выразил убежденность в том, что юбилейное, 20-е заседание российско-индийской Межправительственной комиссии по военному и военно-техническому сотрудничеству, намеченное на 6 декабря, также поспособствует укреплению отношений двух стран.

«Нацелены на плодотворную совместную работу», — отметил глава Минобороны РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу выразил соболезнования главе минобороны Индии Раджнатху Сингху и всему индийскому народу в связи с гибелью людей при наводнениях в юго-восточной части страны.