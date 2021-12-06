Тбилиси, 6 декабря, 2021, 10:08 — ИА Регнум. Депутат парламента Грузии, лидер оппозиционной партии «Дроа» («Пора») Елена Хоштария объявила о подготовке акций протеста с требованием убрать из школьной программы учебника по истории для девятых классов, утверждённого в 2020 году. Об этом она сообщила в соцсети в Facebook.

Facebook.com/EKhoshtaria Елена Хоштария

Политика возмутило, что в учебнике упоминается основатель правящей партии «Грузинская мечта», миллиардер, бывший премьер-министр страны Бидзина Иванишвили. Хоштария считает, что восхваление в учебниках истории действующей власти якобы является признаком «тоталитарного режима».

«Все, у кого в связи с этой темой назрел протест, свяжитесь с нами. Вы все найдёте свое место в этом протесте, он будет проходить в различных формах», — написала лидер партии.

Стоит отметить, что новый учебник истории жители Грузии обсуждают в соцсетях. Они приводят выдержки о «Грузинской мечте». Там говорится, что после прихода к власти этой партии «европейский курс Грузии не поменялся, наоборот, интеграция углубилась. Грузия стала ассоциированным членом ЕС».