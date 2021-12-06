Биробиджан, , 10:16 — REGNUM В село Воскресеновка Еврейской автономии не могут проехать автомобили — на дороге образовались снежные заносы. Жители населённого пункта уже неделю сидят без хлеба, сообщило ИА ЕАОMedia.

Снежные заносы на дороге Миндортранс Челябинской области

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По словам местных жителей, глава села пытается привлечь внимание к проблеме расчистки дороги, но безуспешно. Люди пытались обращаться в соцсетях к губернатору региона Ростиславу Гольдштейну, но тоже не смогли добиться положительного решения.

«Вся деревня уже неделю сидит без хлеба. В магазине необходимые продукты пока еще есть, но уже пора бы завозить товар, а из-за снега на дороге проехать не могут», — рассказала жительница Воскресеновки.

Как сообщало ИА REGNUM, прокуратура сочла неудовлетворительным качество очистки улиц столицы региона от снега и потребовала исправить эту ситуацию. В том числе надзорное ведомство проверит, достаточно ли средств было выделено на устранение последствий снегопада в Биробиджане.