Белгород, 6 декабря 2021, 10:04 — REGNUM Действие режима QR-кодов в Белгородской области отменять пока не планируют. Об этом написал в соцсетях 6 декабря губернатор Вячеслав Гладков.
Он сообщил, что принятые меры дали результат — за последние пять недель в регионе снизился уровень заболеваемости, снижается число тяжёлых случаев COVID-19, растёт число свободных мест в стационарах.
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Однако, отметил Гладков, с конце ноября в регионе начался подъём заболеваемости ОРВИ — эпидпорог в настоящее время превышен на 40%.
Он добавил, что альтернатива QR-кодам — это только новый локдаун.
Как сообщало ИА REGNUM, действие QR-кодов в общественных местах в Белгородской области ввели с 8 ноября, изначально планировалось, что эта система будет действовать до 22 ноября, однако власти решили продлить данный режим.
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