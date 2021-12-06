Кабул, , 10:03 — REGNUM Дональд Трамп, бывший президент США, назвал Марка Милли, председателя Объединенного комитета начальников штабов армии США, «глупцом» за вывод войск из Афганистана и оставление там военной техники.

Как передает информационное агентство Shafaqna, Трамп сказал, что он вывез бы из Афганистана всю американскую технику «до последнего винтика», но «Марк Милли счел, что дешевле оставить военное оборудование в Афганистане, чем вывозить его».

Бывший президент США добавил, что после этого он понял, что Марк Милли «глупец».

Он сказал: «У вас есть самолет за 50 миллионов долларов. У вас есть великолепный вертолет стоимостью 29 миллионов долларов. У нас были вертолеты всех видов, многие из них совершенно новые. Говоря откровенно, они были прямо «из коробки». Как вы думаете, дешевле ли оставить его там, чтобы они могли его использовать, или залить полбака топлива и перелететь в Пакистан или вернуть в нашу страну?»

Дональд Трамп, администрация которого подписала соглашение с талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Дохе, резко раскритиковал администрацию Байдена за «паническое бегство из Афганистана» в период перехода страны под контроль талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ).