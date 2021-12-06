Санкт-Петербург, , 10:09 — REGNUM В столкновении двух машин на севере Санкт-Петербурга погибла пассажирка одного из автомобилей, оба водителя получили травмы. Об этом 6 декабря сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

В ДТП погибла пассажирка автомобиля ВАЗ (цитата группы «ВК» ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб) Vk.com/spb_today

ДТП произошло утром 5 декабря на регулируемом перекрестке проспектов Луначарского и Энгельса. 50-летний водитель KIA Soul, совершая левый поворот, не предоставил преимущество в движении и совершил столкновение с автомобилем ВАЗ-2106 под управлением мужчины 60-летнего мужчины, который двигался во встречном направлении.

В результате ДТП 60-летняя пассажирка автомобиля ВАЗ от полученных телесных повреждений скончалась на месте происшествия. Водитель ВАЗа с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга, закрытой травмой грудной клетки, переломом ребер, в состоянии средней степени тяжести госпитализирован в больницу.

Водитель KIA с сотрясением головного мозга, гематомой головы, ссадиной левой руки в состоянии средней степени тяжести также госпитализирован в больницу.

«Сотрудниками полиции проводится проверка по факту ДТП», — добавили в ведомстве.