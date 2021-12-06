Нью-Дели, 6 декабря, 2021, 10:05 — ИА Регнум. Ряд соглашений и договоров в отношении стрелкового оружия и сотрудничества в военной сфере подписали Россия и Индия. Об этом индийский министр обороны Раджнатх Сингх написал 6 декабря в Twitter.

Twitter.com/rajnathsingh Раджнат Сингх

«Рад, что подписан ряд соглашений, контрактов и протоколов, касающихся стрелкового оружия и сотрудничества в военной сфере», — отметил индийский министр.

Сингх подчеркнул, что в Нью-Дели высоко ценят серьёзную поддержку Москвы. Индийская сторона надеется, что сотрудничество с РФ принесёт всему региону мир, стабильность и процветание.

Как сообщало ИА REGNUM, Россия и Индия продолжают активно развивать сотрудничество в военной сфере даже в условиях пандемии коронавируса, об этом ранее заявил российский министр обороны Сергей Шойгу.

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