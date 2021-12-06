Пхеньян, 6 декабря 2021, 09:57 — REGNUM Нынешней зимой КНДР столкнётся с серьёзной нехваткой продовольствия из-за закрытия границ в рамках борьбы с пандемией коронавируса. Об этом 5 декабря сообщила газета Washington Post.
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Зима, как правило, нестабильное время года для Северной Кореи, которая на протяжении многих лет испытывает хроническую нехватку продовольствия.
В текущем году ситуация усугубляется тем, что закрытие границы усилило нехватку продуктов питания, предметов первой необходимости и наличных денег.
Кроме того, журналисты отмечают, что введение Ким Чен Ыном дополнительных мер по ограничению внутренней экономической деятельности являются фактором, который ещё больше усугубляет ситуацию в стране.
Как сообщало ИА REGNUM, ООН исключила КНДР из своего глобального плана гуманитарной помощи на 2022 год.
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