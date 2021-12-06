Москва, 6 декабря, 2021, 09:57 — ИА Регнум. В Москве после перерыва в 2020 году из-за пандемии коронавируса возвращается фестиваль «Путешествие в Рождество». Об этом заявил мэр Сергей Собянин, сообщается на портале мэра столицы.

Дарья Антонова ИА REGNUM Фестиваль «Путешествие в Рождество» в Москве

Фестиваль «Путешествие в Рождество» откроется на улицах Москвы 10 декабря 2021 года и продлится до 9 января 2022 года. При этом, по его словам, на площадках проведения фестиваля будут соблюдаться необходимые санитарно-эпидемиологические требования.

«На улицах будут работать катки, торговля, общепит и аттракционы. Не будет только мастер-классов. Мы остерегаемся их делать из-за тесного общения людей в закрытых помещениях», — пояснил Собянин.

ИА REGNUM ранее сообщало, фестиваль «Путешествие в Рождество» поводится в Москве с 2013 года. Зимой 2019−2020 гг. фестиваль длился рекордное число дней — 50, его посетили более 26 млн человек.

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