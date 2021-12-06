Улан-Удэ, 6 декабря, 2021, 09:55 — ИА Регнум. Открытие главной ёлки на площади Советов в столице Бурятии Улан-Удэ состоится 29 декабря. Церемония будет сопровождаться театрализованным представлением «Чудеса под Новый год», сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе администрации города.

Алексей Колчин ИА REGNUM Салют

В этот же день пройдут интерактивная квест-игра по мотивам мультфильма «Приключения Бадмы и Чагдара по новогоднему городку», развлекательно-игровая программа с бесконтактными музыкальными играми.

«Красочным завершением праздника станет музыкальный новогодний фейерверк длительностью 5 минут. Ориентировочно фейерверк начнется в 17.50», — рассказал консультант комитета по культуре мэрии Андрей Имедеев.

Читайте также: Новогодние представления в Бурятии пройдут без хороводов и конкурсов