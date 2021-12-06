Пермь, , 09:55 — REGNUM В Перми проводят проверку по факту недопуска непривитых от коронавирусной инфекции работников завода «Машиностроитель» до работы. Об этом сообщает Государственная инспекция труда в Пермском крае.

Вакцинация Pan American Health Organization PAHO

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Организация направила запросы в Роспотребнадзор, а также руководству предприятия. Проверяющим предстоит провести проверку достоверности поступивших сведений о причинении вреда (ущерба) или об угрозе причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям. Ранее в инспекцию обратились работники завода.

Напомним, 2 декабря до работы на заводе «Машиностроитель» не допустили коло 100 работников. Причиной стало отсутствие прививки от COVID-19, справки от медотводе.

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