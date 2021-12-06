Москва, , 09:53 — REGNUM В Москве объём промышленного производства по итогам января — октября 2021 года вырос на 28,1% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. Об этом 6 декабря сообщил вице-мэр Москвы Владимир Ефимов.

Легкая промышленность. Производство ткани

«В лидерах по динамике производство машин и оборудования — выпуск увеличился в 2,1 раза. Заметный рост наблюдается и в легкой промышленности — производство текстильных изделий увеличилось в два раза, выпуск одежды вырос на 61%», — рассказал Ефимов.

Заммэра отметил рост производства электрического оборудования — на 83%, объём обработки древесины и производства изделия из дерева — на 73,5%, рост производства бумаги и бумажных изделий — на 73,3%.