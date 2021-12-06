Санкт-Петербург, , 09:59 — REGNUM Жительница Калининского района Санкт-Петербурга выпала из окна 11 этажа во время пожара в ее квартире и погибла. Об этом 6 декабря сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу.

Пожар на проспекте Маршала Блюхера в Петербурге (цитата группы «ВК» ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб) Vk.com/spb_today

Пожар произошел в 00:24 мск в понедельник, 6 декабря, в 13-этажной новостройке на проспекте Маршала Блюхера, 7/2. В однокомнатной квартире площадью 40 кв. метров на 11 этаже выгорела обстановка по всей площади.

В 01:19 мск пожар был ликвидирован, однако избежать жертв не удалось. 30-летняя женщина, которая проживала в квартире, не смогла дождаться спасателей и попыталась самостоятельно спастись, но выпала из окна и разбилась насмерть.

К ликвидации пожара привлекалось от МЧС пять единиц техники и 22 человека личного состава.