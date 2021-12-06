Нью-Дели, 6 декабря, 2021, 09:52 — ИА Регнум. Министры иностранных дел России и Индии Сергей Лавров и Субраманьям Джайшанкар проводят переговоры в Нью-Дели.

Иван Шилов ИА REGNUM Лавров

«У нас сейчас сезон очень активного политического диалога после паузы, вызванной коронавирусом», — сказал в начале встречи Лавров.

Глава российского внешнеполитического ведомства отметил, что он и его индийский коллега стали «своего рода первопроходцами», напомнив, что «это уже четвертая их встреча за год».

Как сообщало ИА REGNUM, в настоящее время министр обороны РоссииСергей Шойгуи глава минобороны Индии Раджнатх Сингх проводят переговоры вНью-Дели.

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