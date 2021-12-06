Воронеж, , 09:51 — REGNUM Житель Воронежа предстанет перед судом по обвинению в систематическом истязании 12-летнего пасынка, сообщила 6 декабря старший помощник руководителя СУ СКР по региону Ольга Бовт. 34-летний мужчина обвиняется по п. «г» ч.2 ст. 117 УК РФ («Причинение физических и психических страданий путем систематического нанесения побоев, совершенное в отношении несовершеннолетнего»).

Ребенок Pixabay.com

Согласно материалам уголовного дела, обвиняемый, проживая в совместно с супругой, трёхлетним сыном, а также с 12-летним пасынком, с июля 2020 по июль 2021 года систематически, находясь в состоянии алкогольного опьянения, избивал и оскорблял старшего мальчика.

Мужчину на период следствия отправили в СИЗО. Он частично признал вину, подтвердив факт избиения пасынка проводом зарядного устройства и отрицая остальные факты. В настоящее время уголовное с утвержденным обвинительным заключением готовится к передаче в суд.

Также, уточнили в СК, в суде на рассмотрении находится дело в отношении того же фигуранта, по обвинению его в хулиганстве с применением предметов, используемых в качестве оружия.