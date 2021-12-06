Москва, 6 декабря, 2021, 09:47 — ИА Регнум. Южно-Африканская Республика может рассчитывать на помощь стран БРИКС в борьбе с новых штаммом коронавируса «Омикрон», который был выявлен в республике. Об этом заявила глава международного форума БРИКС Пурнима Ананд.

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»Да, страны БРИКС готовы поддержать Южную Африку во всех вопросах касательно нового штамма, будь то исследования или поставка медицинских средств», — сказала в беседе с газетой «Известия» Ананд.

Она указала на важность остановить «Омикрон» «пока не поздно».

«Китай, Россия, Индия и Бразилия — все готовы активно помогать ЮАР, сейчас идут обсуждения практического решения этого вопроса», — заверила глава форума.

Она добавила, что страны могут направить в ЮАР специалистов для исследования нового штамма вируса, а также поставить медикаменты. Так, Индия уже подготовила партию медицинского оборудования и вакцины Covishield для ЮАР, если такая помощь понадобится.

Как сообщало ИА REGNUM, новый штамм коронавируса B.1.1.529 был выявлен в Ботсване и ЮАР в третьей декаде ноября. В S-белке, с помощью которого вирус поражает клетки, обнаружены десятки мутаций.

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По данным Всемирной организации здравоохранения, пациенты, заразившиеся штаммом коронавируса «Омикрон», легче переносят заболевание COVID-19, на это указывают предварительные данные. Как заявила глава технической группы подразделения чрезвычайных заболеваний ВОЗ Мария Ван Керкхове, даже при лёгкой форме болезни число госпитализированных может возрасти. Кому-то из заболевших потребуется лечение в отделении интенсивной терапии, будут и случаи смертей.