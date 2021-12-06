Лос-Анджелес, США, 6 декабря, 2021, 09:47 — ИА Регнум. Титул чемпиона мира по версии Всемирной боксёрской ассоциации (WBA) в весовой категории до 61,23 кг защитил американский боксёр Джервонта Дэвис. Об этом 6 декабря сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Дэвис победил мексиканца Исаака Круса единогласным решением судей. Поединок, прошедший в Лос-Анджелесе, продлился 12 раундов.

Дэвис впервые защитил титул WBA. Он стал чемпионом мира в 2019 году, победив кубинца Юриоркиса Гамбоа.

В активе 27-летнего Дэвиса 26 побед (24 нокаутом) и ни одного поражения. На счету 23-летнего Круса 22 победы (15 нокаутом), одна ничья и два поражения.